Ne podvojitvi krške nuklearke

Jedrska elektrarna v Krškem (NEK) vzbuja na Tržaškem takšne in drugačne strahove, ki so se v preteklosti večkrat prepletali s politiko. Spomnimo se dolgoletnega parlamentarca Giulia Camberja in njegovih somišljenikov, ki so od časa do časa, zlasti pred volitvami, potegnili na dan slovensko nuklearko in iz tega zagnali polemiko, na kar je stvar romala v pozabo. Krško je resna stvar in prav je, da se vprašanje obravnava resno in brez vsakršnih političnih predsodkov, kar je naredila tržaška Demokratska stranka, ki je na soočenje (predvajali so ga na FB strani) povabila seizmologa Petra Suhadolca in Giovannija Costo ter geologa Livia Sirovicha in Kurta Deckerja.

Beseda je tekla o potresnih tveganjih na območju, kjer stoji elektrarna.

Izvedenci so soglašali, da na potresnem območju, v katerega sodi Krško, ni bilo smotrno zgraditi nuklearke, zato se jim zdi neprimerna in zelo tvegana zamisel o njeni podvojitvi, o kateri se v Sloveniji od časa do časa govori.

Poslanka Debora Serracchiani je izpostavila, da se je Dežela FJK pod njenim predsedovanjem večkrat jasno opredelila proti drugemu krškemu reaktorju, desnosredinske deželne vlade pa so to možnost podpirale.

Predsednica poslanske komisije za javna dela je spomnila na dogovor iz leta 1997, ki v sklopu Evropske unije daje pravico sosednjim državam, da se aktivirajo v primeru dvomov in pomislekov o obratovanju jedrskih central. Opozorila je, da je italijanska vlada pred kratkim naredila diplomatski korak do Francije, ki načrtuje okrepitev nuklearke v bližini meje z Italijo.