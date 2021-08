Negodovanje ob Belopeških jezerih

Vlada Furlanije - Julijske krajine je sprejela dopolnila k ohranitvenim ukrepom za varstveno območje Natura 2000 Belopeška kotlina (Conca di Fusine). S tem se je zaključil postopek, ki je trajal štiri leta in izzval nekaj nezadovoljstva na italijanski in slovenski strani meje pri Belopeških jezerih.

»Edino, kar smo dosegli, je malenkostno povečanje površine, ki se jo lahko uporabi za kmetijske namene,« pravi Ksenija Jelen, ki sicer živi v Vidmu, a je po mami doma iz Bele Peči, kamor se redno vrača v družinsko hišo.

Deželna uprava in Občina Trbiž sta v začetku leta 2018 priredili javno srečanje, na katerem so lastniki zemljišč lahko izrazili predloge in pripombe pred izdelavo ohranitvenih ukrepov za pas ob cesti proti Ratečam. Toda ravno Jelenova je opozorila italijanske oblasti, da dvolastnikov ni nihče obvestil. Septembra 2018 so tako priredili še eno javno srečanje, na katerem so poskrbeli za simultano prevajanje v slovenščino. Na zahtevo Agrarne skupnosti Rateče Planice in Kmečke zveze je sledil še en sestanek novembra 2018 in na njem so lastniki in dvolastniki izrazili še zaskrbljenost, da bo zaradi ohranitvenih ukrepov prepovedano izvajati dela za zajezitev potokov Apnen in Vaisonz, ki se spuščata s Ponc. Potoka večkrat poplavljata in blato pustoši tamkajšnje pašnike oz. območje, ki ga rateški gozdarji uporabljajo za sečnjo dvakrat v letu. O težavah, ki jih povzroča razširitev območja Natura 2000 Belopeška kotlina, so nato govorili tudi na seji Skupnega odbora FJK-Slovenija.