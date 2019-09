Neofašisti bodo tožili Facebook

Skrajna desničarska stranka Forza Nuova napoveduje, da bo tožila Facebook, potem ko je družbeno omrežje ukinilo strani neofašističnih gibanj Casapound in Forza Nuova ter strani mnogih njunih državnih in lokalnih voditeljev. Forza Nuova želi tožiti Facebook zaradi obrekovanja, češ da naj bi s to odločitvijo družbeno omrežje krčilo svobodo mišljenja, oškodovalo naj bi tudi na tisočine ljudi, za katere so bile strani na Facebooku pomembne s službenega vidika.

Lider stranke Forza Nuova Roberto Fiore med drugim napoveduje deset shodov v prav tolikih mestih (Catania, Catanzaro, Caserta, Foggia, Rim, Perugia, Ravenna, Verona, Turin, Milan), s katerimi naj bi stopili v bran pravici do svobode mišljenja in izražanja misli.

Facebook je sicer ob ukinitvi strani (ukinili so jih tudi na Instagramu) pojasnil, da posamezniki in organizacije, ki ščuvajo k sovraštvu in napadajo ljudi na podlagi njihove podobe, nimajo mesta na njihovi platformi. Organizacije in posamezniki so se zaradi odločitve spletnega velikana očitno že zelo užalili.