Nestanovitno s krajevnimi nevihtami, konec tedna bo sončen in topel

Na vreme pri nas bosta še nekaj dni vplivala območje nizkega zračnega tlaka, ki se zadržuje nad Sredozemljem in hladna vremenska fronta nad Alpami. Nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo še nekaj dni, pri čemer pa bo vremenska slika od jutri iz dneva v dan postopno nekoliko bolj umirjena in bodo krajevne plohe in nevihte manj pogoste in verjetne. Ob koncu tedna se bo vrzel v zračnem tlaku zapolnila in bo nad osrednjim Sredozemljem nastal višinski greben s toplejšim in bolj suhim zrakom, ki bo segal do severnoevropskih držav. Zagotovil nam bo več dni s prevladujočim sončnim in prijetno toplim vremenom.

Danes popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ponekod bodo možni tudi posamezni nalivi.

Jutri bo povečini še spremenljivo do pretežno oblačno in se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

V četrtek bo še precej spremenljivosti in bodo možne krajevne plohe in nevihte, vmes pa bodo ponekod že obdobja z vsaj delnimi razjasnitvami.

Podobno bo vreme v petek, od sobote pa je pričakovati več sonca in višje temperature, ki se bodo ponekod, zlasti na Goriškem, spet približevale 25 stopinjam Celzija.