Neurje poškodovalo bolnico Franja

V neurju, ki je včeraj močno prizadelo Cerkljansko, je bila včeraj poškodovana tudi Partizanska bolnica Franja. Delavci muzeja so se danes v spremstvu gasilcev PGD Cerkno in PGD Novaki odpravili na ogled stanja na območju spomenika, da bi preverili škodo. Ugotovili so, da je neurje močno poškodovalo dostopno pot in da trenutno v sotesko ni možen varen dostop. Zato vse naprošajo, naj ne prihajajo na obisk. Med ogledom so tudi ugotovili, da je neurje uničilo tri barake, in sicer elektrarno, kuhinjo in rentgen, več barak pa je bilo poškodovanih.

Vzpostavili so stike z Občino Cerkno, Ministrstvom za kulturo in vsemi pristojnimi službami. V naslednjih dneh bodo skupaj sprejemali odločitve o nadaljnjih aktivnostih in bodo o njih javnost sproti obveščali, so zapisali. Nazadnje so se zahvalili vsem, ki so v tem času z njimi in jih podpirajo.