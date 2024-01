Ničta izoterma poskočila, v gorskem svetu se je občutno otoplilo

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona, ki jo spremljajo jugozahodni tokovi, je ničta izoterma med polnočjo in današnjim poldnevom poskočila za okrog 1200 metrov in se je ozračje v gorskem setu nenadno otoplilo. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je še opolnoči ničto izotermo namerila na višini 1811 metrov, danes opoldne pa na višini 3028 metrov, kar v tem času za okrog 1500 metrov presega dolgoletno normalnost in bi bilo normalno v začetku junija. Občutno se je zlasti v popoldanskih urah otoplilo tudi v gorskem svetu, kjer so bile temperature povsod nad lediščem. Na Višarjah, kjer je bila jutranja temperatura okrog ničle, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 16. uri namerila +6,1 stopinje Celzija, in to ob zasneženi podlagi, kar daje omenjenemu podatku še dodatno vrednost. Pihal je okrepljen jugozahodni veter, ki je dosegel hitrost do 60 kilometrov na uro. Na Zoncolanu so ob isti uri in prav tako ob zasneženi podlagi namerili +5 stopinj Celzija, na Kredarici pa je ob isti uri Arso nameril +3 stopinje Celzija. Gre za zelo visoke temperature v tem obdobju.

Od jutri do nedelje bo po vsej deželi prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. V nižinah in ob morju bodo noči še razmeroma mrzle, čez dan pa bo topleje. Najnižje nočne temperature bodo okrog ničle, najvišje dnevne temperature do okrog 13 stopinj Celzija. Ob morju bo občasno pihala šibka burja. V gorah bo razmeroma toplo.