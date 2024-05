Obvestilo kandidatom in širši javnosti

V času volilne kampanje za občinske in evropske volitve, ki bodo v Italiji 8. in 9. junija, Primorski dnevnik v skladu z dosedanjo prakso v tiskani izdaji, na spletu in družbenih omrežjih do izteka volitev ne bo objavljal pisem uredništvu, odprtih tribun, mnenjskih člankov, zunanjih komentarjev in drugih zapisov, ki zadevajo kandidate in kandidatke na volitvah ali so kakorkoli povezani z volilno kampanjo.

Prav tako v predvolilnem obdobju ne bomo objavljali tovrstnih komentarjev bralcev in bralk na spletni strani našega dnevnika in na družbenih omrežjih. Besedila, ki jih bomo iz gornjih razlogov zadržali, a so po oceni uredništva splošnega interesa, bomo objavili po volitvah.

Kandidatom in kandidatkam, ki se potegujejo za vstop v občinski svet, bo Primorski dnevnik omogočil, da se pred stavijo volivcem in volivkam. Samopredstavitve (900 znakov s presledki in priložena fotografija) izključno v slovenskem jeziku bomo sprejemali po elektronski pošti do sobote, 18. maja (zadeva: Predstavitev kandidata/ke; naslov elektronske pošte: redakcija@ primorski.eu). Kandidate vabimo, da s telefonskim klicem v uredništvo preverijo, ali je prejelo njihovo pošiljko. Samopredstavitev, prispelih po tem roku, ne bomo objavili. V primeru, da bodo samopredstavitve daljše ali krajše od 900 znakov, bo vanje posegalo uredništvo.

Kratkim sporočilom, obvestilom in pozivom v zvezi z volilno kampanjo bo na straneh časopisa namenjena rubrika Volitve. O nekaterih dogodkih, pobudah ter stališčih strank in kandidatov oziroma kandidatk bo Primorski dnevnik poročal tudi v okviru redne kronike. O načinu in dolžini poročanja bo odločalo uredništvo v skladu s svojo uredniško politiko in novinarsko etiko, ki narekuje enakopravno obravnavo kandidatov in kandidatk, ter ob upoštevanju razpoložljivega prostora in kadrovskih zmožnosti. Uredništvo