V marini v Medulinu zgorelo 22 plovil

V Medulinu pri Pulju je ponoči v tamkajšnji marini izbruhnil požar. Gasilci so ogenj uspeli obvladati in je pod nadzorom. V požaru ni bil nihče poškodovan, zgorelo pa je 22 plovil, so sporočili puljski gasilci in istrska policija. Vzrok požara še ni znan.

Policija je obvestilo o požaru v marini prejela nekaj pred 4. uro. Ogenj se je hitro razširil in zajel plovila ob pomolu. Več jih je potonilo.

Kot so sporočili puljski gasilci, so okrog 7. ure uspeli preprečiti širjenje požara.

»Najpomembneje je, da za zdaj ni poročil o tem, da bi bil kdo poškodovan. Požar je pod nadzorom, stanje se normalizira in takoj, ko bodo varnostne razmere to dopuščale, bodo policisti in inšpektor za požarno varnost začeli preiskavo,« je dejala tiskovna predstavnica istrske policijske uprave Suzana Sokač.

Pri gašenju požara so sodelovali pripadniki puljskih gasilcev s štirimi vozili, ki so se jim pridružili tudi prostovoljni gasilci iz Medulina.