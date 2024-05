V streljanju blizu Bratislave ranjen slovaški premier Robert Fico

V streljanju po srečanju slovaške vlade v kraju Handlova blizu Bratislave je bil danes ranjen slovaški premier Robert Fico. Osumljenca za streljanje so prijeli, Fica pa so prepeljali v bolnišnico. Slovaško notranje ministrstvo je sporočilo, da je šlo za poskus atentata na premierja. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ni navedla.

Po navedbah novinarjev, ki so bili na prizorišču, je bilo izstreljenih več strelov, medtem ko se je 59-letni populistični premier pogovarjal s privrženci.

Fico je nato padel na tla. Njegova ekipa varnostnikov ga je po poročanju medijev najprej odnesla v avtomobil, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico. Po nekaterih informacijah slovaških medijev je bil premier ranjen v trebuh, njegovo stanje pa je resno.

Osumljenca za streljanje je aretirala policija, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Podpredsednik slovaškega parlamenta Luboš Blaha je po poročanju agencije Tasr potrdil, da je bil premier Fico ustreljen in ranjen. Zaradi incidenta so prekinili sejo slovaškega parlamenta.

Blaha, ki je tako kot Fico iz socialdemokratske stranke Smer-SSD, je odgovornost za napad pripisal slovaški opoziciji.

Območje pred kulturnim domom v Handlovi, kakih 150 kilometrov severovzhodno od Bratislave, kjer je potekalo srečanje vlade, so po incidentu evakuirali.

Odhajajoča slovaška predsednica Zuzana Čaputova je napad ostro obsodila ter ga označila za okrutnega in neusmiljenega. »Šokirana sem. Robertu Ficu želim veliko moči, da bi si v tem kritičnem trenutku opomogel od napada,« je zapisala na družbenem omrežju X.

Fico, ki je bil slovaški premier že med letoma 2006 in 2010 ter med letoma 2012 in 2018, se je po volitvah septembra lani vrnil na oblast na čelu populistično-nacionalistične koalicije. V prvih mesecih na čelu vlade v Bratislavi je januarja ustavil vojaško pomoč Ukrajini, aprila pa je vlada potrdila predlog zakona, ki predvideva razpustitev javne radiotelevizije RTVS in njeno preoblikovanje v novo medijsko institucijo.

O predlogu za razpustitev RTVS, do katerega so kritični opozicija, novinarji in medijske organizacije, češ da ogroža neodvisnost medijev in da želi vlada RTVS zamenjati s sebi naklonjenim propagandnim medijem, je ravno danes razpravljal slovaški parlament.