Nobelova nagrada za medicino v ZDA in Veliko Britanijo

Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino prejmejo Američana William G. Kaelin in Gregg L. Semenza ter Britanec Peter J. Ratcliffe za odkritja, kako celice občutijo kisik in se mu prilagajajo, je danes v Stockholmu sporočil inštitut Karolinska. Temeljni pomen kisika, je bil poznan že stoletja, a to, kako se celice prilagajajo na spremembe v dostopnosti kisika, dolgo ni bilo znano, so navedli na inštitutu. Delo, ki letos prejme Nobelovo nagrado za medicino oziroma fiziologijo, pa je odkrilo molekularne mehanizme, ki predstavljajo osnovo za prilagajanje celic spremembam v ravni kisika.

V Stockholmu so tako razglasili dobitnike prve letošnje Nobelove nagrade, ki jo bodo prejeli na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Nagrajenci prejmejo denarno nagrado v višini devet milijonov švedskih kron (830.000 evrov), ki si jo bodo Američana in Britanec razdelili.

Lani sta Nobelovo nagrado za medicino prejela ameriški in japonski imunolog James P. Allison in Tasuku Honjo, ki sta razvila posebno imunoterapijo za zdravljenje raka.

Jutri bodo razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za fiziko, v naslednjih dneh pa še za kemijo, književnost, mir in ekonomijo.