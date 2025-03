Noč je bila zimska, dan pa diši po pomladi

Najnižje nočne temperature so se v minuli noči po pričakovanju ob skorajšnjem brezvetrju spustile še nižje kot včeraj. Najnižjo nočno temperaturo v nižinskem pasu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Bazovici, in sicer -2,4 stopinje Celzija, sledijo goriško letališče z -2,2 stopinje Celzija in Briščiki z -1,9 stopinje Celzija. Arso je v Biljah nameril najnižjo nočno temperaturo -3,3 stopinje Celzija, v Postojni pa -2,9 stopinje Celzija.