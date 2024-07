Noči vina bodo brezmejne

Združenje Mesta vina FJK si je zamislilo nov niz dogodkov, Noči vina, ki bodo do konca avgusta krajanom in turistom - poudarek je bolj na slednjih - predstavljala krajevna vina. V občinah Furlanije - Julijske krajine, ki so vstopile v mrežo vinarskih naselij Italije, se bo v enem mesecu zvrstilo 28 pokuševalskih večerov.

Niz so predstavili včeraj dopoldne v dvorani Tessitori deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu. Med drugim so spregovorili koordinator združenja Mesta vina FJK Tiziano Venturini, repentabrska županja Tanja Kosmina ter podžupan istrskih Buj Corrado Dussich. Kosmina je spregovorila, ker se bo niz začel v četrtek, 25. julija, v njeni občini, s pokušnjo na Taboru. Ta se bo odvijala na posebni lokaciji, s katere se lahko vidi celotno FJK,« je dejala. Ti projekti, je pristavila, omogočajo razcvet turizma in razvoj vpletenih občin.

Koledar niza je na voljo (le v italijanščini, tudi med konferenco ni bilo na spregled drugega, kljub trojezičnemu območju) na spletni strani cittadelvinofvg.it.