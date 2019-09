Zaradi gradnje tretjega voznega pasu, ki naglo napreduje, poroča družba Autovie Venete, bodo na avtocesti A4 v noči na nedeljo zaprli odsek med Portogruarom in Latisano v smeri proti Trstu. Zapora bo začela veljati v soboto, 21. septembra, ob 20. uri in bo trajala do 8. ure zjutraj v nedeljo, 22. septembra. Vozila bodo izločali pri cestninski postaji v Portogruaru in se bodo na avtocesto lahko vrnila pri Latisani.