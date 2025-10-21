Nov protislovenski izpad, pomazanih osem tabel na poti do Peršmanove domačije

Ozadja julijske policijske racije na Peršmanovi domačiji so zaenkrat še nerazčiščena. Mnogi Korošci so v raciji videli poskus ustrahovanja slovenske narodne skupnosti onstran Karavank. Če se bo naposled izkazalo, da racija ni bila nameren poskus ustrahovanja, bo ostalo dejstvo, da si je po njej marsikdo dal duška v novih napadih na koroško slovenstvo.

V nedeljo pa se je Koroška prebudila s pomazanimi slovenskimi napisi na krajevnih tablah mnogih naselij. Pomazanih tabel naj bi bilo osem. Kot je v objavi na družbenih omrežjih opazil Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju (KSŠŠD), se pomazane table nahajajo prav na poti proti Peršmanovi domačiji. Poleg oznake naselja v Pliberku, ki je bila hitro tudi očiščena, kot poroča koroški tednik Novice, so bile pomazane še table v Železni Kapli, Rebrci, Lepeni in Koprivni pod Peco.

Avstrijski minister za notranje zadeve Gerhard Karner in državni sekretar za obveščevalne službe Jörg Leichtfried sta nad dogajanjem ogorčena, napovedala sta preiskavo. Karner je obljubil ustanovitev nove komisije, ki bi raziskala dogajanje. Vsekakor je preiskava v rokah deželnega urada za zaščito ustave in boj proti terorizmu. In ravno namestnik vodje te ustanove, ki je bil kasneje premeščen, je odredil racijo pri Peršmanu. Od preiskave pričakuje konkretne rezultate tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Ogorčeni odzivi so prišli iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem, pa tudi iz Slovenije, kjer so mazaško akcijo obsodili Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrstvo za zunanje zadeve in ZZB NOB Slovenije.