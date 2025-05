Nov razpis za turizem na Krasu

Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras je objavila nov razpis, t. i. ukrep št. 2, za trajnostne nastanitve in doživetja, katerega cilj je, da se nastanitvena ponudba prilagodi razvoju turističnega povpraševanja, ki je vse bolj usmerjeno k iskanju avtentičnih doživetij. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju doživljajskega turizma na območju LAS Kras. Podpirajo se naložbe v nastanitvene zmogljivosti, ki krepijo lokalno identiteto ter povezanost z naravnim in družbenim okoljem.

Ukrep zajema področje izboljšanja storitev, ki jih ponujajo kmetije z nastanitvijo oz. turistične kmetije, dalje prenočišča z zajtrkom, počitniška stanovanja, sobodajalci ter nastanitveni objekti na prostem, pa tudi socialno inkluzivni nastanitveni objekti, planinske koče in zavetišča za pohodnike.

Na voljo je 216.302,60 evra javnih sredstev. Rok za prijavo zapade 12. septembra ob 13. uri, zaradi zapletenosti postopka so na voljo centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) in drugi strokovnjaki. Drugače bodo vsebino razpisali na dveh področnih srečanjih, ki bosta 4. junija ob 18. uri v sejni dvorani ZKB na Opčinah in 17. junija ob 18. uri v AgriRestavraciji Silene v Jamljah. Informacije in dokumentacija razpisa so vsekakor na voljo na tej povezavi.