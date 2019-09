V Rimu je danes prisegla nova italijanska vlada, druga pod vodstvom nestrankarskega premierja Giuseppeja Conteja.

Nova vlada ima 21 ministrov, med njimi sedem žensk, v njej pa sodelujejo Gibanje 5 zvezd, Demokratska stranka in stranka Svobodni in enakopravni. Po današnji prisegi pred predsednikom države Sergiom Mattarello bosta morala 66. vlado od ustanovitve italijanske republike potrditi še senat in poslanska zbornica.