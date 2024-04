Muzikal Bumbarji na državnem tekmovanju gledaliških skupin

V sredo so organizatorji tekmovanja sporočili, da je bila predstava Dijaškega doma izbrana za naslednjo fazo tekmovanja, to je regijsko srečanje, ki bo 26. aprila v Tolminu. Strokovna spremljevalka si je letos ogledala kar devet predstav in za ogled državnemu strokovnemu spremljevalcu, Anžetu Virantu, predlagala tri predstave: že omenjene Bumbarje, Kaj bomo igrali? (OŠ Solkan) in Bozonovo maščevanje (OŠ Tolmin). Pri razvrstitvi je upoštevala celovitost, izvirnost predstave, angažiranost otrok ter kvaliteto mentorskega dela z igralci.

Sodelujoči v muzikalu Dijaškega doma so novico seveda sprejeli z velikim navdušenjem in tudi ponosom, saj so se uvrstili v naslednjo fazo kljub hudi konkurenci. Tudi mentorji so ponosni na ekipo, v kateri so prav vsi igralci in igralke iz ponovitve v ponovitev bili v svojih vlogah boljši in so kazali večjo sproščenost na odru. S svojo igro, plesom in petjem bodo zdaj skušali prepričati tudi državnega spremljevalca in se uvrstiti v veliki finale tekmovanja, ki bo v Kamniku 5. in 6. junija.