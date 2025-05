Nova južnotirolska županja razhudila desnico, ker ni hotela italijanskega traku

V Meranu je nova županja odvetnica Katharina Zeller (SVP), ki je v drugem krogu premagala dosedanjega župana iz vrst desne sredine Daria Dal Medica. Za njeno izvolitev je bila odločilna podpora levosredinskih občanskih list.

Nova županja je hčerka dolgoletnega poslanca Karla Zellerja in senatorke Julie Unterberger, ki je v parlamentu pogosto kritična do Giorgie Meloni in desnosredinske vlade, kar ni v sozvočju z aktualno politično usmeritvijo SVP. Na včerajšnji predaji poslov med novo županjo in njenim predhodnikom je prišlo do manjšega incidenta, ki pa močno odmeva v širši javnosti. Katharina Zeller se na slovesnosti ni želela ovenčati s trakom italijanske zastave, za kar jo je Dal Medico javno okaral. S tem je kar pošteno razburila številne predstavnike desnega tabora, a tudi nekatere na levici. Posebej Angela Bonellija (Zavezništvo zelenih in levice), ki celo zahteva poseg notranjega ministra Mattea Piantedosija. Dogodek bo vsekakor odmeval tudi v parlamentu.

Južna Tirolska šteje 116 občin, razen dveh (Bocna in Bronzola) jih vodijo župani, ki pripadajo nemški oziroma ladinski jezikovni skupnosti.