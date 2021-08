V Italiji je izbruhnila nova ostra polemika o fojbah. Na zatožni klopi desnice in tudi nekaterih levosredinskih strank se je znašel zgodovinar in rektor Univerze za tujce v Sieni Tomaso Montanari, ki je v dnevniku Il Fatto quotidiano ostro kritiziral proglasitev 10. februarja za dan spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre ter očital političnim in kulturnim vrhovom države, da so tako ali drugače pristali, če že ne spodbujali potvarjanje zgodovine o fojbah. Montanarija moti vsakršno vzporejanje fojb s holokavstom ter zakonski osnutek, ki ga je v senatu o teh vprašanjih vložila stranka Bratje Italije. V intervjuju za tiskovno agencijo ADN Kronos je Montanari povedal, da se glede fojb prepoznava v stališčih zgodovinarja Erica Gobettija.