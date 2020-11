Nova skupna priloga Na valovih znanja

Na valovih znanja je naslov nove priloge, ki je danes izšla v Primorskih novicah in Primorskem dnevniku, nastaja pa v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (Slori) iz Trsta in Znanstveno-raziskovalnim središče (ZRC) iz Kopra. Na osmih straneh prinaša vrsto zanimivih informacij o delovanju obeh ustanov, od spletnega portala Slovenščina kot manjšinski jezik SMeJse do najnovejših znanstvenih ugotovitev na področju oljkarstva, a tudi o publikacijah, ki jih oba inštituta objavljata.

V prilogi, ki bo izhajala enkrat mesečno, bodo vsakič objavljeni tudi intervjuji z raziskovalci – v tokratni, prvi številki sta to direktor ZRC dr. Rado Pišot in direktor Slorija dr. Devan Jagodic.

Novo prilogo lahko preberete tudi na tej povezavi.