Nove dvojezične table na avstrijskem Koroškem

Kraja Mače in Sveče v občini Bistrica v Rožu na avstrijskem Koroškem sta deset let po sklenitvi političnega dogovora v sredo dobila dvojezične krajevne table.Občinski svet Bistrice v Rožu je ustrezen sklep sprejel junija letos, podprlo ga je 16 0d 19 občinskih svetnikov. Sveče so imele dvojezično krajevno tablo že pred skoraj 50 leti, toda so jo nasilno odstranili nemški nacionalistični skrajneži leta 1972.