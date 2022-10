Novi vremenski obeti za Barcolano ugodnejši

Novi, sredini, vremenski obeti za nedeljsko Barcolano so ugodnejši. Razporeditev zračnega tlaka bo malo drugačna, kot je kazalo v preteklih dneh. Na vetrovne razmere, kot kaže, ne bo vplivalo širše in razmeroma enakomerno območje zračnega tlaka, pač pa anticiklon s središčem nad osrednjo Evropo. V noči na nedeljo bo na vreme pri nas predvidoma vplivala oslabljena vremenska fronta. Razlike v zračnem tlaku bodo tako malo večje, kot je kazalo, kar bi moralo omogočiti bolj konstanten, še vedno pa v glavnem razmeroma šibak veter. Pihala bo šibka burjica. Če bo dovolj jasnine in se bo zaledje ponoči dovolj ohladilo, bo burjica v jutranjih urah ob pomoči kopnega vetra nekoliko močnejša (še vedno pa povečini šibka, morda le občasno zmerna), čez dan pa bi morala nato nekoliko slabeti. Zjutraj bi lahko njena povprečna hitrost po novih obetih dosegala okrog 10 vozlov s sunki do okrog 20 vozlov, čez dan pa bo nekoliko oslabela. V takih pogojih bi bila tudi letošnja izvedba Barcolane hitra.