Novo obvoznico mimo Hrpelj in Kozine odprli za promet

Direkcija za infrastrukturo je danes sprostila promet po novi obvoznici mimo Hrpelj in Kozine. Ta bo del regionalne ceste od primorske avtoceste do mejnega prehoda Starod, ki je obenem najhitrejša povezava med Trstom in Reko, ter bo prometno razbremenila omenjeni naselji.

Nova obvoznica v dolžini 1,82 kilometra poteka v celoti zunaj naselja na novem visokem nasipu ter po kraškem terenu.

V okviru projekta so po pojasnilih direkcije za infrastrukturo zgradili še dva podvoza za lokalno cesto, protipožarno gozdno prometnico, nadvoz čez primorsko železniško progo v dolžini 34 metrov ter dve krožni križišči.

Urejene so bile tudi številne deviacije obstoječih cest in protipožarnih prometnic, nadomestne poljske poti in priključki.

Vrednost vseh gradbenih del je bila nekaj več kot 7,7 milijona evrov, od česar je država prispevala nekaj več kot sedem milijonov evrov, Občina Hrpelje-Kozina pa skoraj 700.000 evrov. Gradnjo obvoznice sta izvajala lokalni gradbinec Godina in reški Rudar.