Novoletni temperaturni rekord v več evropskih državah

Novoletna praznovanja so v številnih evropskih državah potekala ob neobičajno visokih temperaturah, rekordne vrednosti pa so dosegle tudi temperature prvih januarskih dni. Nad večjim delom Evrope se je namreč zadrževal in se bo zadrževal tudi v bližnji prihodnosti subtropski anticiklon z za ta čas zelo toplim zrakom. Ničta izoterma se je tako marsikje povzpela nad višino 3000 metrov, kar bi sodilo bolj v poletno dogajanje.

Nacionalni rekordi so padli v osmih državah na celini, regionalni pa v treh. V Bruslju so na silvestrovo izmerili 16,2 stopnji Celzija, s čimer so podrli lanskoletni rekord. V Varšavi so v nedeljo izmerili 18,9, v Bilbau na severu Španije pa 25,1 stopinje Celzija, kar je več kot deset stopinj nad povprečjem. V Švici so temperature medtem presegle 20 stopinj Celzija, toplo vreme pa je vplivalo na smučišča v Alpah, kjer je ponekod primanjkovalo snega.

Nacionalni rekordi so padli na Nizozemskem, v Lihtenštajnu, Litvi, Latviji, na Češkem, Poljskem, Danskem in v Belorusiji, rekorde postaj pa so zabeležili v Nemčiji, Franciji in Ukrajini.

V Franciji so 31. decembra in 1. januarja zabeležili najvišje temperature po letu 1947. Povprečje na ravni države je znašalo 14 stopinj Celzija. V Bruslju so na predvečer novega leta zabeležili 16,2 stopinje Celzija in s tem presegli lanskoletni rekord. Vse to se je dogajalo potem, ko so Velika Britanija, Irska, Francija, Španija in Italija leto 2022 razglasile za najtoplejše v zgodovini.