O zlorabah patra Rupnika spregovorila še tretja redovnica

Po Anni in Ester, dveh nekdanjih redovnicah (gre za psevdonima), ki sta anonimno razkrili svoje doživljanje spolnih in psiholoških zlorab jezuitskega patra Marka Ivana Rupnika, je dnevnik Domani objavil intervju s še tretjo nekdanjo redovnico skupnosti lojolk v Ljubljani med letoma 1990 in 2000.

Danes 56-letna Roberta (ime je izmišljeno) je patra Rupnika, ki je pred leti poučeval verouk na goriških šolah, spoznala ravno v Gorici. Tja jo je leta 1990, ko je bila še študentka umetnostne zgodovine, kolegica povabila na Rupnikovo razstavo. »Iskala sem duhovno poglobitev in njegova dela so se mi zdela pomenljiva. Opazil me je in me zasul s komplimenti. Bil je karizmatičen, jaz pa zelo negotova,« je povedala novinarki Federici Tourn. V nekaj mesecih je z izkazovanjem platonične zagledanosti vanjo zmanipuliral njeno duhovno poklicanost in jo prepričal, da vstopi v Skupnost Loyola, za katero pred tem še nikoli ni slišala. »Med mašo v Stelli Matutini, kjer so takrat bivali jezuiti v Gorici, me je prisilil, da prisežem Bogu, da se bom pridružila lojolkam,« je dejala. »Podredila sem se in sprejela. Tako se je začelo moje boleče in absurdno desetletje v skupnosti: nesmiselno, jalovo in brezplodno žrtvovanje.«

O patru Rupniku je Roberta, ki je kasneje zapustila redovništvo in se poročila, povedala, da je bil »odkrito dvoumen« in da si je dovoljeval opazke, ki jih ne bi pričakovala od duhovnika. »Ko sem bila še novinka, mi je položil roke na zadnjico in komentiral njeno obliko. Razumela sem, da je bilo narobe, a on me je zmedel, ker je vse ogrinjal v sij duhovnosti, zanimanje za ženske obline je opravičeval s svojim umetništvom, še več, z umetništvom in služenjem bogu.«

Ob aferi Rupnik se ob bližajočem se kulturnem prazniku in podelitvi Prešernovih nagrad vse glasneje postavlja vprašanje, kaj z nagrado, ki jo je pater Marko Ivan Rupnik prejel za življenjsko delo leta 2000. Pesnica Svetlana Makarovič, ki je nagrado takrat zavrnila, pričakuje, kot je povedala za Sta, da ji jo bo država vrnila.