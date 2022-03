Ob 8. marcu tudi poziv za mir

Tudi letos so v ospredju dneva žensk pozivi k enakim možnostim za oba spola in za preprečitev nasilja nad ženskami. Femicidom se je treba upreti z vsemi razpoložljivimi sredstvi in jih preprečevati. Osmi marec opozarja na še vedno prisotno nasilje nad ženskami, na številne femicide, ki jih nad svojimi nekdanjimi partnerkami, nad hčerkami in mamami izvajajo moški, smo zapisali lani in ponavljamo tudi letos, kajti gre, žal, za še vedno pereče in aktualno vprašanje.

V ospredju je letos tudi vojno nasilje, z vsem kar temu sledi. Posebna bližina gre zato tistim ženskam, ki bežijo pred bombami in tanki, ki so morale zapustiti svoj dom, ki se soočajo s težkimi življenjskimi razmerami brez vode, plina in elektrike. Ženske, ki so prepešarile na desetine kilometrov, da so ponesle na varno otroke, ženske, ki so ostale brez partnerjev. Posebna misel gre tudi na novinarke, ki so na vojnem območju, zato da svet obveščajo o zlu, ki se tam dogaja.

Objavljamo fotografijo, ki nam jo je poslala naša bralka s pozivom, da je letošnji 8. marec tudi simbol miru.