Ob dnevu boja proti sovražnemu govoru pozivi k odpravi predsodkov

Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru ZN opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdaj koli prej. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic.

»Sovražni govor je prvi korak na poti dehumanizacije, poti, ki prepogosto vodi v nasilje, konflikte in grozodejstva. Je orodje delitve, usmerjeno v posebne skupine - vključno z ženskami, migranti, begunci, LGBTQIA+ osebami, invalidi in številnimi drugimi manjšinami - pogosto za politične koristi,« je v poslanici ob tem dnevu zapisal Guterres.

V naši digitalni dobi se sovražni govor po njegovem mnenju širi hitreje kot kdaj koli prej, povečujejo ga neregulirane platforme in stopnjuje umetna inteligenca. Številni algoritmi nagrajujejo nasilje in delitve, spodbujajo laži za všečke in nasilje za oglede. Anonimnost na spletu tudi otežuje pregon storilcev.

Toda praktične rešitve lahko prekinejo ta nevarni krog, od izobraževanja do prepoznavanja in zavračanja sovražnega govora, podpore žrtvam zlorab do močnejših intervencij vlad in tehnoloških podjetij. Države imajo v skladu z mednarodnim pravom jasne obveznosti za boj proti spodbujanju sovraštva ter za spodbujanje vključenosti, spoštovanje različnosti in solidarnosti. Obenem pa svoboda izražanja nikoli ne sme biti izgovor za škodljiva sporočila, je poudaril.

Strategija in akcijski načrt ZN o sovražnem govoru nakazujeta pot, medtem ko globalna načela za celovitost informacij zagotavljajo načrt za varnejši in bolj etični digitalni ekosistem.

»Ob tem petem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru zavrnimo predsodke v vseh oblikah in skupaj zgradimo svet, ki temelji na človekovih pravicah, dostojanstvu in spoštovanju,« je pozval Guterres.

Generalna skupščina ZN je mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru razglasila leta 2021 z namenom ozaveščanja javnosti o nevarnostih sovražnega govora, spodbujanja strpnosti ter boja proti diskriminaciji in vsem oblikam nasilja.