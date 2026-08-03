La Stampa: Fedriga bo šel v Rim

Massimiliano Fedriga bo prihodnje leto kandidiral na parlamentarnih volitvah. V to je prepričan turinski dnevnik La Stampa, ki piše, da bo predsednik Furlanije Julijske krajine pomagal Ligi, da prepreči napovedan osip glasov, predvsem v korist stranke nekdanjega generala Luigija Vannaccija.

Novinar Oscar Serra sicer ne jemlje v poštev dejstva, da bi lahko Fedriga prihodnje leto kandidiral za župana Trsta. Za njegovo kandidaturo se, kot znano, zelo ogreva aktualni župan Roberto Dipiazza.

Če bi se Fedriga odločil za kandididaturo za poslansko zbornico ali senat, bi lahko ostal predsednik FJK do izvolitve. Potem bi se moral v roku enega meseca odločiti, ali do spomladi leta 2028 ostane na deželi ali pa izbere Rim. V tem primeru bi se v FJK začeli postopki za predčasne deželne volitve.

Nekdanji vplivni tržaški politik Giulio Camber, ki v resnici ni nikoli odšel s političnega prizorišča, je v intervjuju za Telequattro izrazil pomisleke, da bo Fedriga kandidiral za župana. »Predsednik ima najbrž druge ambicije,« je podčrtal Camber, nekoč nesporni vodja tržaške desne sredine. Slednja bi lahko po njegovem za župana kandidirala Fedrigovega glasnika v FJK Edoarda Petiziola ali novinarja Fausta Biloslava.