Ob dobrem poslovanju bo ZKB še okrepila podporo okolju

Zadružna kraška banka Trst Gorica je v lanskem letu izpolnila in tudi presegla zadane finančne cilje. Sočasno je utrdila svojo prisotnost v življenju ljudi na Tržaškem in Goriškem kot tudi v čezmejnem prostoru prek podpore organizacijam in dogodkom, ki krepijo povezovanje slovenske narodne skupnosti in širšega okolja. To je bilo glavno in tudi večkrat ponovljeno sporočilo na petkovem občnem zboru ZKB Trst Gorica, ki je potekalo v kinodvorani Kinemax v Tržiču. Da je bančni zavod pri srcu članicam in članom zadruge, je potrdila zapolnjena dvorana, ki se je o dobrem poslovanju in drugih uspehih banke prepričala ob poslušanju razčlenjenih in poglobljenih poročil vodstva.

Občni zbor se je pričel s podelitvijo 36 štipendij mladim, ki so se izkazali tako na študijskem kot na športnem, kulturno-umetniškem ali družbenem področju. Kot je dejal predsednik ZKB Adriano Kovačič, njihovi dosežki in bogati življenjepisi kažejo, da je prihodnost naše skupnosti zelo obetavna.

Sledilo je podrobno poročanje o finančnem poslovanju banke, za katerega sta poskrbela generalna direktorica Emanuela Bratos in njen namestnik Dean Rebecchi. Najdaljše poročilo je obravnavalo dejavnost, po kateri je banka prepoznavna v širšem okolju. Finančna podpora športnim, kulturnim, socialnim, izobraževalnim in drugim družbeno koristnim dejavnostim se je v letu 2025 še povečala, saj je ZKB za sponzorstva namenila 513.000 evrov, kar je 45 odstotkov več kot v letu 2024.