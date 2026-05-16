Z mitraljezom napadli bencinski servis, bil pa je le video za Tik Tok

V Chionsu na Pordenonskem so karabinjerji iz kraja Azzano Decimo pridrveli na bencinski servis, od koder jih je mimoidoči obvestil o štirih zamaskiranih osebah z mitraljezi in pištolami v rokah. Domnevali so, da gre za oborožen rop. Na kraj so se zato odpravili ob spoštovanju najstrožjih varnostnih protokolov in so med drugim oblekli neprobojne jopiče. Ko so domnevni roparji ugotovili, da so jih karabinjerji obkolili, so nemudoma odložili orožje in dvignili roke.

Karabinjerji so jih preiskali in ugotovili, da gre za strašilno orožje oz. za replike vojaškega orožja, sicer brez rdečega zamaška, ki ga je četverica uporabljala za snemanje videa za Tik Tok. Oblečeni so bili med drugim v maskirana oblačila in so imeli obraze zakrite.

Lažno orožje so karabinjerji zasegli, četverico pa so ovadili zaradi povzročitve preplaha in posesti nevarnih predmetov. Karabinjerji so ocenili, da je dogodek predstavljal konkretno tveganje za javno varnost in tudi za storilce.