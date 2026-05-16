Stevanović: Janšo bomo podprli za mandatarja

Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čimprejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize.

»Naši glavni pogoji so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS, in to obljubo tudi držimo,» je zatrdil Stevanović. Dodal je, da bo Resnica »huda opozicija, ki jih bo pri njihovem delu neprestano nadzirala«.

Konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo sledili njihovim programskim izhodiščem in bodo dobri za Slovenijo, je povedal. Tistim, za katere bodo menili, da niso takšni, pa bodo »z vsemi silami nasprotovali«.

Stevanović je danes dejal, da koalicijske pogodbe niso prejeli, izhodišča koalicijske, ki so jih dobili, pa so jih prepričali, in so po Stevanovićevih besedah videti, »da so skoraj prepisani iz našega programa«.

Zatrdil je še, da so odločitev v stranki sprejeli soglasno.

Sveta stranke se je udeležilo več članov stranke, med drugim so prišli vodja poslanske skupine Katja Kokot ter poslanca Nedeljko Todorović in Boris Mijič.

Stranke, ki bodo v novo vlado dejansko vstopile, te dni obravnavajo koalicijsko pogodbo na organih stranke. Doslej so jo potrdili že Demokrati in NSi, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS in Fokus.