Bencin v torek v Sloveniji predvidoma dražji, dizel pa cenejši

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno dva centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot dva centa na liter.

Za liter 95-oktanskega bencina je treba izven avtocest in hitrih cest odšteti 1,683 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,734 evra. V torek bi se po izračunih Financ lahko kurilno olje prav tako kot dizel pocenilo, in sicer z 1,37 evra na približno 1,35 evra za liter.

Kot so opozorili, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Podoben poseg se bi lahko zgodil tudi tokrat.

Cene nafte so proti koncu tedna rasle, potem ko srečanje med predstavniki ZDA in Kitajske ni prineslo napredka glede ponovnega odprtja Hormuške ožine. Valutni vpliv je bil tokrat razmeroma majhen. Razmerje med evrom in dolarjem ni pomembneje krojilo izračuna, zato glavni razlog za pričakovane premike ostajajo gibanja na trgih nafte in naftnih derivatov, so pojasnili.