Ob koncu tedna dela na avtocesti A4 pri Tržiču in Portogruaru

V noči na nedeljo bodo na avtocesti A4 izvajali vzdrževalna dela, je sporočila družba Autostrade Alto Adriatico. Na odseku med Devinom in Tržičem bo zato v noči na nedeljo, 21. aprila in v nedeljo do 15. ure promet potekal izmenično po voznem, prehitevalnem in odstavnem pasu. Od 21. ure v soboto do 7. ure v nedeljo bosta zaprta uvoz in izvoz Tržič vzhod v smeri Benetk. Hkrati bo, kot je bilo že napovedano, zaprt izvoz pri Sesljanu. Vozniki, ki so iz smeri Trsta namenjeni v Tržič, morajo zato zapustiti avtocesto pri Proseku ali Redipulji.

V noči na nedeljo bodo potekala dela tudi na vozlišču pri Portogruaru. Od 20. ure v soboto do 6. ure v nedeljo bosta zaprti uvozna in izvozna rampa Portogruaro/Conegliano v obe smeri. Vozniki iz smeri Benetk, namenjeni v ta dva kraja, bodo lahko zapustili avtocesto pri San Stinu in se nanjo vrnili na razcepu z avtocesto A28 pri Portogruaru, vozniki iz smeri Conegliana oz. Portogruara, namenjeni v Videm ali Trst, pa bodo avtocesto lahko zapustili na razcepu pri Portogruaru in se nato nanjo vrnili pri Latisani.