Ob koncu tedna izrazit vremenski preobrat

Pod vplivom subtropskega anticiklona bo izrazita vročina vztrajala večji del tekočega tedna. Prevladovalo bo sončno vreme, posamezne nevihte bodo lahko nastajale le v gorskem svetu v popoldanskih urah. Temperature bodo ob morju in v nižinah okrog 35 stopinj Celzija, mestoma lahko višje. Ponekod bo lahko padel letošnji temperaturni rekord.

Do večje vremenske spremembe bo prišlo ob koncu tedna, predvidoma od nedelje. Anticiklon bo popustil pred solidnim ciklonskim območjem, ki bo nastalo nad Britanskim otočjem. Izrazita hladna vremenska fronta bo med nedeljo in ponedeljkom prešla večji del Evrope in tudi naše kraje.

Od nedelje zjutraj bo postopno več spremenljivosti, čez dan se bo v FJK oblačnost povečala in bodo nastajale prve krajevne plohe in nevihte. Oblačno in deževno vreme z nevihtami, ki bodo lahko ponekod močne, se bo, kot kaže, povečini nadaljevalo v noči na ponedeljek in v ponedeljek. Občutno se bo ohladilo, temperature bodo padle za več kot 10 stopinj Celzija, po nekaterih izračunih lahko za okrog 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne vrednosti bodo od ponedeljka povečini do okrog 20 stopinj Celzija, na Kraški planoti in na Goriškem do okrog 15 stopinj Celzija. V noči na torek bodo najnižje nočne temperature okrog ali le malo nad 10 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno ali spremenljivo, ponekod bo lahko še nastala kakšna ploha ali nevihta. V primerjavi z zdajšnjim dogajanjem bo kar sveže.

Od srede bo iz dneva v dan postopno več stanovitnosti in bo postopno nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 25 stopinj Celzija.