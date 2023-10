Ob koncu tedna zaradi del predvideni zastoji na primorski avtocesti

Dars bo toplo jesensko vreme konec tedna izkoristil za sanacijo vozišč na primorski in gorenjski avtocesti ob vstopu v Ljubljano. Dela bodo potekala pred razcepom Kozarje in na območju priključka Ljubljana Brod. Zaradi povečane gostote prometa je pričakovati zastoje, opozarjajo na Darsu.

V soboto med 6.30 in 21. uro bo tako na primorski avtocestni vpadnici med Brezovico in razcepom Kozarje proti Ljubljani promet v dolžini 300 metrov potekal samo po enem prometnem pasu, saj bosta zaprta odstavni in vozni pas. Delavci bodo po pojasnilih Darsa izvedli nujno popravilo razpok, udarnih jam in kolesnic.

Na omrežju avtocest in hitrih cest se medtem nadaljujejo tudi druga obnovitvena dela, ki prav tako občasno povzročajo zastoje. Na obalni hitri cesti med Koprom in Izolo pa se bo v ponedeljek v predoru Markovec v smeri proti Izoli začela izgradnja kabelske kanalizacije za nov zmogljivejši električni daljnovod med Koprom, Izolo in Lucijo. Predvidoma do 22. decembra bo promet v smeri proti Izoli potekal po enem pasu, oviran bo tudi uvoz na priključku Semedela.