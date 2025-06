Ob nedeljski hladni fronti bo pihalo in grmelo

Danes in jutri bo prevladovalo sončno in za ta čas toplo vreme. Pihal bo jugozahodni veter, občasno bo nekaj oblačnosti. Zlasti v gorskem svetu bo lahko v popoldanskih urah nastala kakšna posamezna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, jutri bo še kakšna stopinja Celzija več.

V nedeljo se bo v popoldanskih urah našim krajem od severozahoda približala hladna vremenska fronta, ki bo naše kraje prešla v noči na ponedeljek.

Dopoldne bo ob morju in v nižinah povečini delno jasno, v gorah oblačno. Tam bodo možne prve plohe ali nevihte.

Oblačnost s plohami in nevihtami se bo čez dan širila proti ostalim predelom. Zvečer in v noči na ponedeljek bo povsod spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, med njimi bo lahko tudi kakšna močna. Najmanj pogoste in verjetne bodo ob morju.

V noči na ponedeljek bo zapihala zmerna burja, temperatura se bo spuščala.

Ponedeljkovo jutro bo že občutno hladnejše od zdajšnjih. Tudi v ponedeljek čez dan bo bolj sveže. Najvišje dnevne temperature bodo povečini malo nad 20 stopinj Celzija. Pihala bo šibka do zmerna burja, zato bo občutek ohladitve nekoliko večji.

Arso je od nedeljskega popoldneva do polnoči objavil rumeno opozorilo zaradi neviht in okrepljenega vetra. Opozorilo zaradi okrepljenega vetra velja še v ponedeljek zjutraj.