Včeraj, ob 14.10, so policisti prejeli obvestilo, da je v Fiesi ob plaži padla ženska. Na kraju so policisti ugotovili, da je 57-letna državljanka Nemčije izgubila ravnotežje in padla v vodo. Reševalci so takoj pričeli z oživljanjem, vendar ji ni bilo več pomoči. Zdravnik je na kraju potrdil smrt. Sumljivih okoliščin ni bilo, sporočajo s koprske policijske uprave.