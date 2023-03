Ob pomladni spremenljivosti poslabšanji z rumenim opozorilom

Danes in jutri se bo pod vplivom anticiklona, ki pa že počasi slabi, nadaljevalo stanovitno vreme s precejšnjo jasnino. Jutri bo postopno že nekaj več oblakov.

V noči na soboto bo naše kraje dosegla prva v sosledju dveh vremenskih front. Zlasti proti sobotnemu jutru se bodo začele pojavljati padavine, možne bodo tudi plohe in nevihte. Arso je objavil rumeno opozorilo zaradi možnosti močnejših krajevnih nalivov, močnih sunkov vetra in udarov strel.

V soboto popoldne se bo vreme izboljšalo in ponekod delno razjasnilo. Mestoma bo lahko še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.

V nedeljo dopoldne bo precej jasno, v popoldanskih urah se bo oblačnost povečala. Ponekod bodo že možne občasne padavine. Nova vremenska fronta bo dosegla naše kraje v nedeljo zvečer. V noči na ponedeljek se bodo pojavljale zmerne do močne padavine. Arso je objavil rumeno opozorilo zaradi večjih količin padavin, ponekod pričakuje do okrog 50 litrov na kvadratni meter.

V ponedeljek dopoldne bodo padavine oslabele in ponehale, zapihala bo burja, pritekati bo začel občutno hladnejši zrak.

V torek in sredo bo delno jasno do spremenljivo oblačno in občutno hladneje. Najnižje nočne temperature bodo marsikje okrog ledišča ali malo pod lediščem.