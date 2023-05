Ob priljubljeni sprehajalni poti tuši, garderobe in dekorativna osvetlitev

V koprski občini napovedujejo še nekaj novosti v urbanem morskem parku v Žusterni, ki je med letom priljubljena sprehajalna točka, poleti pa se prelevi v pribežališče sonca in morja željnih obiskovalcev, poročajo Primorske novice. Do sredine prihodnjega meseca bodo namestili garderobe in tuše, proti koncu leta pa še dekorativno razsvetljavo.

Ob vsakega od treh prodnatih zalivčkov bodo do začetka poletne sezone namestili po eno garderobo in en tuš. Za tako imenovane servisne objekte na območju urbanega morskega parka so v letošnjem proračunu zagotovili 70.000 evrov. Med drugim ga bodo opremili še s pitniki in mesti za reševalce iz vode ter drugo urbano opremo. V prihodnje nameravajo na skrajno vzhodni del parka umestiti tudi pasjo plažo.

Dodatno je predvidena javna razsvetljava obmorskega parka, za kar so v letošnjem proračunu zagotovili 85.000 evrov. Osvetlili bodo prodnate zalive oziroma dostope do morja in betonske klopi. Prav tako so predvideli dekorativno osvetlitev v varčni LED tehnologiji.

Domačini so po posegih za ureditev urbanega obmorskega parka na pešpoti od Žusterne proti Kopru pogrešali klopi. Ko so začeli z deli, so jih namreč odstranili, nato pa jih niso več vrnili nazaj. V koprski občini so prisluhnili pripombi in so minule dni postavili tri klopi ob priljubljeni sprehajalni poti.