Ob septembrskem poletju morje še nekaj časa ne bo odpisano

Ob septembrskem poletju, ki se je ravnokar vrnilo, morje še za nekaj časa, predvidoma vsaj do polovice prihodnjega tedna, ne bo odpisano. Najvišje dnevne temperature so v FJK danes dosegle do okrog 29 stopinj Celzija, na Goriškem in Tržaškem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa povečini namerila od 27 do 28 stopinj Celzija, vključno ob morju, kjer je denimo na pomolu Bandiera namerila 27,1 stopinje Celzija. Morje ima v Tržaškem zalivu trenutno 23,7 stopinje Celzija in je za ta čas prav tako nenavadno toplo. Skok v morje bo danes in v prihodnjih dneh za kogar uspe povsem upravičen in prijeten.

Sončno in za ta čas toplo vreme, ki ga zagotavlja subtropski anticiklon, bo predvidoma trajalo ves teden in še začetek prihodnjega. Ob morju bo še nekaj dni pihala šibka burjica. Do vremenske spremembe z bolj jesenskim pridihom bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo sredi prihodnjega tedna.

Radiosonda iz Rivolta je medtem danes opoldne namerila ničto izotermo na višini malo nad 4200 metrov, kar je za približno kilometer višje od dolgoletnega povprečja. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju pa je namerila temperaturo +12,6 stopinje Celzija, kar je za približno 4 stopinje Celzija več od dolgoletne normalnosti.