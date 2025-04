Ob zaostritvi vremenske slike rumeno opozorilo

Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja višinska dolina z vlažnim atlantskim zrakom, ki se bo jutri približala našim krajem in se bo njen vpliv povečal. Z jugozahodnimi tokovi bo v celotnem ozračju pritekal proti nam zelo vlažen zrak.

Danes bo oblačno, povečini z rahlimi do zmernimi padavinami. Ponekod bo le občasno rosilo.

Ponoči se bodo padavine okrepile, jutri pa bodo povečini močne, ponekod lahko obilne. Močno deževje bo mestoma lahko vztrajalo dalj časa in bodo padle večje količine dežja. Največ ga je pričakovati v severnih goratih predelih, nekoliko manj pa ob morju.

Arso in Civilna zaščita iz FJK sta za jutri zaradi izdatnejših padavin objavila rumeno opozorilo. Civilna zaščita iz FJK opozarja pred obilnimi padavinami v celotni deželi FJK razen ob morju. Arso je objavil rumeno opozorilo za jugozahod in severozahod Slovenije zaradi vetra tudi za severovzhod države in zaradi občasnih neviht tudi za jugovzhod.

Na jugozahodu Slovenije pričakuje, da bo jutri padlo od 25 do 50 milimetrov dežja na kvadratni meter, opozarja pa tudi pred povišanim plimovanjem ali valovanjem morja, v popoldanskih urah pred nevihtami in ves dan tudi pred okrepljenim vetrom, ki bi lahko dosegel hitrost do 85 kilometrov na uro.

Na severozahodu v goratem svetu opozarja pred izdatnejšimi padavinami in pričakuje, da bi lahko v 24 urah padlo od 70 do 100 milimetrov dežja v 24 urah.

V sredo se bo vreme umirilo, v četrtek pa je pričakovati novo poslabšanje.