Ob znižanju trošarin bencin in dizel v Sloveniji opolnoči brez podražitve

Regulirane cene pogonskih goriv bodo s četrtkom v Sloveniji ostale nespremenjene. Slovenska vlada se je namreč na dopisni seji skladno z napovedmi odločila z znižanjem trošarin ublažiti rast cen nafte in naftnih derivatov na veleprodajnih trgih.

Za liter bencina bo tako treba tudi od jutri (četrtka) dalje treba odšteti 1,511 evra. Pri 50 litrih to znese 75,55 evra. Brez znižanja trošarine na 0,41349 evra za liter in regulacije bi bilo treba po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,569 evra na liter.

Za liter dizelskega goriva bo treba tudi v prihodnjem obdobju odšteti 1,558 evra, kar pri 50 litrih znese 77,9 evra. Vlada je namreč trošarino za liter dizelskega goriva znižala na 0,38277 evra. Brez znižanja trošarine, regulacije in oprostitve plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike bi bilo za liter dizla treba odšteti okoli 1,697 evra na liter, so po dopisni seji vlade sporočili z omenjenega ministrstva.