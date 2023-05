Oblak plina razkrajali s pršenjem vode

Gasilci iz Vidma so danes ob 11.50 posredovali v Codroipu v bližini nekdanjega javnega lokala, od koder so jih obvestili o močnem vonju po plinu. Ugotovili so, da je bila med vzdrževalnimi deli poškodovana srednjetlačna plinska cev, od koder je uhajal metan. Območje so zavarovali in začeli odpravljati posledice. Oblak plina so razkrajali s pršenjem vode, pri čemer so jim bili v pomoč kolegi iz Codroipa in kraja San Vito al Tagliamento. Dobavitelj plina je poskrbel za odpravo poškodbe, tehniki so v ta namen postavili ventil pred poškodovano cev. Posredovanje gasilcev se je tedaj zaključilo. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.