Oborožen rop v strunjanskem Mercatorju

Operativno komunikacijski center Policijske uprave iz Kopra je bil ob 12.19 obveščen, da je v trgovini Mercator v Strunjanu prišlo do oboroženega ropa. Po prvih podatkih je neznan moški trgovki zagrozil z nožem in zahteval denar. S kraja je storilec zbežal peš v smeri Belega križa. Pri ropu ni bil nihče telesno poškodovan.

Policija išče storilca in prosi za pomoč, kogarkoli bi imel kakšno informacijo. Iščejo 40 do 45 let starega moškega, ki je na obrazu imel kirurško masko. Visok je okrog 170 centimetrov, ima sivo-črno brado, oblečen je v rdečo majico s kapuco z napisom na hrbtu in modre jeans hlače. Vse, ki bi imeli kakršno koli informacijo, ki bi pripomogla k izsleditvi storilca vabijo, da pokličejo na telefonsko številko 113, telefonsko število PP Piran (05)614-16-00 ali anonimni telefon policije 080 1200.