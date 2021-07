Obstala sta na skalnatem grebenu

Gorski reševalci so rešili 57-letnega moškega in 54-letno žensko, ki sta se izgubila v gorah nad krajem Forni di Sopra na stezi 368, ki iz doline Rovadia pelje do prelaza Suola. Zaradi v letošnji zimi padlih dreves sta zašla z gorske steze in obstala na skalnatem grebenu na višini 1850 metrov. Ob 17.30 sta poklicala na pomoč na enotno številko za klic v sili 112. Reševalci so preko aplikacije na mobilnem telefonu SMS Locator ugotovili njun položaj, nato so ju dosegli s helikopterjem civilne zaščite. Ob 19.30 se je reševalna akcija uspešno zaključila in so pohodnika prepeljali na varno.