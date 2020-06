Od četrtka na zrak lahko brez maske, a treba jo bo imeti s seboj

V odredbi, ki jo je v sredo podpisal predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ni več zapovedi obveznega zakrivanja nosu in ust na vseh javnih površinah. Obrazi bodo lahko odkriti na prostem, vseskozi pa bo treba ohranjati varnostno razdaljo, kar sicer ne velja za člane istih gospodinjstev. Na krajih, kjer ohranjanje varnostne razdalje ni mogoče, si bo treba vseeno nadeti masko ali z ruto prekriti nos in usta, zato bo ta pripomoček treba vseeno imeti s seboj. Ostaja pa v veljavi zakrivanje nosu in ust ob vstopu v trgovine, gostinske lokale in poslovne prostore.

Z odredbo je predsednik deželne vlade omogočil tudi ponovno odprtje nekaterih gospodarskih in drugih dejavnosti, ki so doslej mirovale, kot so npr. zdravilišča in centri dobrega počutja, fitnesi, gorske koče, uradi javnih ustanov, bazeni, kulturni in rekreacijski krožki, kinodvorane in gledališča, igrala za otroke, šagre in sejmi.