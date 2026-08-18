Nova Gorica vse bolj zeleno mesto

V zadnjih štirih letih so na območju Nove Gorice posadili kar 379 dreves, sporočajo z Mestne občine Nova Gorica. Jeseni načrtujejo še 17 nadomestnih dreves. Največ so jih posadili v Rafutskem parku, kjer so leta 2023 zasadili 101 dreves. »S sajenjem dreves pomembno prispevamo k urejanju in ozelenitvi mesta ter ustvarjanju bolj prijetnega in kakovostnega urbanega okolja,« so še zapisali.

V preteklih letih so zasaditve potekale tudi na številnih drugih lokacijah, med drugim na območju novogoriške železniške postaje, Trga Evrope, EPIC-a, Zdravstvenega doma Nova Gorica, Super 8, Ledin, Lavričeve in Prvomajske ulice ter na drugih javnih površinah.

Z ozelenitvijo nadaljujejo tudi v letu 2026. Letos so na športnem igrišču Gigi in Gogi posadili 19 dreves, eno drevo pa tudi pri Osnovni šoli Kozara.

Več dreves pomeni več zelenja, sence in prijetnejše okolje za življenje, ugotavljajo na Mestni občini Nova Gorica. Te prispevajo k boljši kakovosti zraka in blažijo vplive vročine v mestu.