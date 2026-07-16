Merlier osvojil že tretjo etapo na Touru

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Franciji. Na 179,1 km dolgi trasi od dirkališča Magny-Cours do Chalon-sur-Saona je slavil v sprintu glavnine in zabeležil tretjo zmago na letošnjem Touru. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zadržal rumeno majico vodilnega.

Pogačar ima po dveh ravninskih etapah in pred tremi zahtevnimi trasami do konca tedna še naprej 3:36 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike), medtem ko 4:06 minute na tretjem mestu zaostaja Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Danes je Pogačarja skupaj z ostalimi favoriti malce zadržal padec nekaterih sprinterjev v zaključku, a so zaradi pravila zadnjih petih kilometrov vsi prejeli čas glavnine.

Jutri bo na sporedu razgibana in najdaljša etapa letošnjega Toura od Dola do Belforta (205,8 km).