Koprski policisti so sinoči ob 21.41 prejeli več klicev o vožnji v napačno smer na primorski avtocesti od Fernetičev proti Sežani. Patrulja je avtomobil prestregla in uspela ustaviti pred predorom Tabor. Za volanom je bil 43-letni državljan Ukrajine. Ugotovili so, da ni vozil pod vplivom alkohola ali mamil in da se je na cesti očitno izgubil, so sporočili. Zaradi storjenega prekršna so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, sledi pa obdolžilni predlog.