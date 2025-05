Od jutri do nedelje bo vremensko dogajanje bolj pestro

Jutri (četrtek) čez dan bo hladna vremenska fronta dosegla Alpe in od severa razmeroma hitro prešla tudi naše kraje. V dopoldanskih urah bo še prevladovalo precej sončno ali zmerno oblačno vreme, čez dan pa nas bo prešla nevihtna linija. V popoldanskih urah in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo ob morju najmanj verjetne in pogoste. Zapihala bo burja, temperatura pa se bo spuščala.

V petek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija. Pihala bo zmerna burja.

V soboto in nedeljo bo dopoldne povečini sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno. V popoldanskih urah in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.

Arso je za jutri (četrtek) za popoldanske ure objavil rumeno opozorilo zaradi neviht, zvečer pa tudi zaradi okrepljenega vetra. Slednje bo trajalo še do petka zjutraj. Za soboto in nedeljo popoldne pa je objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.